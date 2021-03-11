مبيعات السيارات في الصين ترتفع لأربعة أمثالها خلال فبراير

شينخوا _ ارتفعت مبيعات السيارات في الصين، أكبر سوق في العالم للسيارات، 365% في فبراير مقارنة مع نفس الشهر قبل عام، لتواصل مكاسبها للشهر الحادي عشر على التوالي، إذ تقود البلاد انتعاشا عالميا للقطاع من جائحة كوفيد-19.

وكشفت بيانات من اتحاد مصنعي السيارات الصيني أن المبيعات بلغت 1.46 مليون سيارة في فبراير.

وقبل عام، تضررت مبيعات السيارات في الصين بشدة جراء الجائحة بسبب فرض قيود على السفر في البلاد. لكن السوق بدأت تنتعش مجددا في الربع الثاني، بجانب بقية قطاعات الاقتصاد، إذ تمكنت البلاد من السيطرة على فيروس كورونا إلى حد كبير.

وأعلنت شركات صناعة سيارات مثل تويوتا وجيلي عن نمو للمبيعات في خانة المئات الشهر الماضي.

هذا وزاد مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، مثل السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء والمركبات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، 585% في فبراير إلى 110 آلاف وحدة.