إم إم جروب توافق على زيادة رأس المال المصدر بمبلغ 119.9 مليون جنيه

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 479.531 مليون جنيه إلى 599.414 مليون جنيه.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الزيادة البالغ قيمتها 119.882 مليون جنيه تتم في صورة أسهم مجانية بواقع 0.25 سهم لكل أصلي بالقيمة الأسمية للسهم وقدرها 62 قرش.

وأوضحت أن الزيادة ممولة من أرباح العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر الماضي.

وتضمنت قرارات مجلس الإدارة الموافقة على فتح فروع جديدة لخدمة أنشطة الشركة.

وحققت شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، صافي أرباح مجمعة بمبلغ 366.412 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقابل 459.466 مليون جنيه بعام 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت صافي المبيعات، إلى 8.680.272 مليار جنيه، بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 9.830.061 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، فحققت إم إم جروب صافي ربح بقيمة 356.719 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقابل 390.368 مليون جنيه بعام 2019.

وتراجعت صافي المبيعات خلال نفس الفترة إلى 6.870.744 مليار جنيه مقابل 7.684.466 مليار جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.