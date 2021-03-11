_ أظهرت بيانات البنك المركزي المصري التركي اليوم الخميس، أن ميزان المعاملات الجارية للبلاد سجل عجزا 1.867 مليار دولار في يناير. ويزيد ذلك عن توقع استطلاع أجرته بأن يسجل العجز 1.62 مليار دولار. وكان ميزان المعاملات الجارية للبلاد قد سجل عجزا 36.724 مليار دولار في 2020.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عجز ميزان المعاملات الجارية في تركيا يسجل 1.8 مليار دولار خلال يناير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.