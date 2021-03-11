مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع 0.16% في مستهل التعاملات بضغط من مبيعات المصريين

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.16%، ليتداول عند مستوى 11217 نقطة، بضغط من مبيعات المصريين.

بينما ارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.62%، و 0.52% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 120.401 مليون جنيه على 117 شركة من خلال 2.267 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 39 شركة مقابل تراجع 8 شركات في حين لم تتغير أسعار 70.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 197.753 ألف جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 58.404 مليون جنيه، مقابل 58.206 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية نحو الشراء محققين صافي بقيمة 10.315 ألف جنيه وسط غياب لنشاط الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بمبلغ 187.438 ألف جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 637.465 ألف جنيه مقابل 450.027 ألف جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم العبور للاستثمار العقاري قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.93%، تلاه سهم شركة النصر للأعمال المدنية بنسبة 6.52%، ثم سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 6.40%

في حين تصدر سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 6.85%، تلاه سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بنسبة 3.86%، ثم سهم مجموعة بورتو القابضة – بورتو جروب بنسبة 2.67%.