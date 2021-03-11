أكتوبر فارما تحقق أرباحا بقيمة 88.3 مليون جنيه بالعام الماضي

رنا ممدوح _ صعدت صافي أرباح شركة أكتوبر فارما بعد الضريبة بنسبة 61.7% لتصل إلى 88.26 مليون جنيه بالعام الماضي، مقابل 33.8 مليون جنيه بالعام المقارن 2019.

وأرجعت الشركة في بيان للبورصة اليوم، زيادة أرباحها نتيجة لإنخفاض التكاليف والمصاريف.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 4% لتصل إلى 543 مليون جنيه بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 523 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وصعد مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 251 مليون جنيه مقابل 214 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وارتفع النصيب الأساسي للسهم في الأرباح إلى 14.26 جنيه مقابل 5.64 جنيه بعام 2019.

لذا قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم أكتوبر فارما لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.