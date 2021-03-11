الدلتا للتأمين توافق على زيادة رأس المال المصدر بمبلغ 224 مليون جنيه

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين في جلسته المنعقدة أمس، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 126 مليون جنيه إلى 350 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الزيادة البالغ قدرها 224 مليون جنيه موزعة على 56 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.

وأشارت إلى أن الزيادة سوف يتم تمويلها من حساب الأرباح المرحلة وأرباح العام في 30 يونيو الماضي، وذلك في صورة أسهم مجانية بواقع 1.778 سهم لكل أصلي.

لذا قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على اسهم الشركة لمدة 10دقائق لحين الاطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الدلتا للتأمين قبل نشر هذا الاعلان.

الجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح مجمعة بمبلغ 135.27 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 86.57 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الدلتا للتأمين إلى 146.84 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 100.44 مليون جنيه في النصف المقارن من 2019-2020.