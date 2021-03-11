عمومية رمكو لإنشاء القرى توافق على العرض المقدم للاستحواذ على أورينت تورز

رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية في جلسته المنعقدة أمس، على العرض المقدم من إحدى شركات بيت الخبرة للاستحواذ على كامل حصة رمكو للإنشاءات العقارية ( المملوكة للأولى بنسبة 99.87%) في شركة أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية والبالغة 99.95% من هيكل ملكيتها.

وأشارت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إلى أن العرض لن ينتج عنه اي معاملات نقدية لأي طرف من الأطراف.

وفي بيان منفصل أفصحت رمكو لإنشاء القرى عن نص عرض الاستحواذ المقدم من إحدى شركات بيت الخبرة وجاء كالتالي:

“تتقدم مجموعة شركات بيت الخبرة ممثلة في شركة بيت الخبرة للتنمية العقارية والسياحية- تكنوتورز- وشركة بيت الخبرة القابضة- كامار- وشركة بيت الخبرة للاستثمار الاقتصادي- تكنو انفستمنت- ( شركات مرتبطة) برغبتها في الاستحواذ على كامل أسهم شركة أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية المملوكة بنسبة 99.95% لشركة رمكو للإنشاءات العقارية – المملوكة بنسبة 99.87% لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية-.

وأبدت المجموعة في العرض المقدم لشركة رمكو لإنشاء القرى رغبتها كذلك في الاستحواذ على حصص الأقلية، بحيث يتم شراء 100% من أسهم الشركة.

وأشارت إلى أن الاستحواذ يكون مقابل المديونية المستحقة لشركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي – تكنوليس في 31 مارس الجاري وقدرها 1.147.148 مليار جنيه.

ووفقا للعرض فلن تنتج عن العملية أي معاملات نقدية لأي طرف من الأطراف، ويكون مقابل تنفيذها هو قيام شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي – تكنوليس الدائنة بإنهاء كفالة رمكو لإنشاء القرى السياحية ومساهميها الحاليين وإبراء ذمتهم من اي مديونيات أو مستحقات أو مدفوعات خاصة بشركة أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية لدى شركة تكنوليس بمجرد تنفيذ هذا العرض.

وحددت مجموعة بيت الخبرة شروط لعرض الاستحواذ وتمثلت في :-

1- تلتزم شركة رمكو للإنشاءات العقارية ورمكو لإنشاء القرى السياحية وكذا أطرافهم ومساهميهم المرتبطين إلتزاما نهائيا وغير قابل للإلغاء بالتنازل وإعداد كافة الأرصدة المستحقة لها طرف شركة أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية ولا يحق لهم المطالبة أو الرجوع على الأخيرة بأي مطالبات مالية لتسوية مستحقات حالية أو مستقبلية.

2- تلتزم شركة رمكو للإنشاءات العقارية ورمكو لإنشاء القرى بسداد أي مستحقات على شركة أورينت تورز سواء حالية أو مستقبلية لأي جهة خارجية أو أطراف ذات علاقة سواء كانت مستحقات حكومية أو ضريبية أو التزامات للعاملين أو التزامات ناشئة أو ناتجة عن عمليات تجارية أو إنشائية سواء كانت مثبته بالدفاتر أو غير مثبته وأي التزامات أخرى تخص الفترات السابقة على تاريخ الاستحواذ الفعلى وأي إلتزامات ضريبية أخرى قد تنتج عن عملية الاستحواذ.

3- تلتزم شركة رمكو للإنشاءات العقارية ورمكو لإنشاء القرى بإنهاء فحص جميع أنواع الضرائب المستحقة على أورينت تورز للقرى حتى 31 ديسمبر الماضي، وتتكفل بسداد اي فروق ضريبية وكذا غرامات التأخير الناتجة عن الفحص.

4- تلتزم رمكو للإنشاءات العقارية بإتمام نقل كافة الموظفين والعاملين بشركة أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية وكل من فندقي ستيلا مكادي بيتش وستيلا مكادي جاردنز وفقا لما هو مذكور في استمار 2 تأمينات والالتزام باستخراج كشف من هيئة التأمينات الاجتماعية يفيد بخروج جميع الموظفين والعاملين إلى أحد شركات مجموعة رمكو والوصول للحد الأدنى الذي يسمح لها بتسجيل الشركة بهيئة التأمينات الاجتماعية.

5- تلتزم شركة رمكو للإنشاءات العقارية أو من تفوضه بتسليم مجموعة بيت الخبرة كافة الدفاتر والمستندات المحاسبية والضريبية والتراخيص وشهادات التسجيل والرسومات الهندسية الخاصة بالشركة محدثة حتى تاريخ الاستحواذ.

6- تلتزم رمكو للإنشاءات العقارية أو من تفوضه بتسليم مجموعة بيت الخبرة كافة أصول ودفاتر وسجلات كلا من فندقي ستيلا مكادي بيتش وستيلا مكادي جاردنز محدثة حتى تاريخ الاستحواذ.

وذكرت مجموعة بيت الخبرة أن هذا عرض مبدئي قابل للتعديل بناء على الفحص النافي للجهالة المالي والقانوني.