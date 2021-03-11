مال وأعمال

رئيس الوزراء يبحث مع نظيره السوداني تفاصيل التعاون القائم بين البلدين

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استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، نظيره السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، الذي وصل مطار القاهرة صباح اليوم، في زيارة رسمية لمصر، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء شئون مجلس الوزراء، والخارجية، والمالية والتخطيط الإقتصادي، والتجارة والتموين، والري والموارد المائية، والنقل، والإستثمار والتعاون الدولي، والصحة، ومدير المخابرات العامة، وعددا من المسؤولين.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء السوداني لمصر، من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، والبناء علي نتائج الزيارة المهمة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي الخرطوم الأسبوع الماضي.

ومن المنتظر أن يعقد وفدا البلدين جلسة مباحثات موسعة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي والدكتور عبدالله حمدوك، لبحث تفاصيل التعاون القائم بين البلدين، والاتفاق علي مجالات جديدة للتعاون في الملفات محل الاهتمام المشترك.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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