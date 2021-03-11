مال وأعمال

البورصة تصعد بصورة طفيفة في منتصف التعاملات بدعم من مشتريات الأجانب

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رنا ممدوح _ امتصت مشتريات الأجانب خسائر مؤشر البورصة الرئيسي الصباحية ودفعته للتداول عند مستوى 11241 نقطة، محققا صعوداً بصورة طفيفة بنسبة 0.05%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر انخفاضا بنسبة 0.13%، ليتداول عند مستوى 60.99 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.85%، و 0.75% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 503.482 مليون جنيه، على 177 شركة من خلال 16.496 ألف عملية.

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وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 88 شركة مقابل تراجع 26 في حين لم تتغير أسعار 63.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.285 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 1.829 مليون جنيه، مقابل 544.279 ألف جنيه صافي بيع من المؤسسات.

بينما سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 1.017 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 2.077 مليون جنيه، مقابل 1.060 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 267.777 ألف جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 60.968 مليون جنيه مقابل 60.7 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وتصدر سهم العبور للاستثمار العقاري قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.76%، تلاه سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 9.24%، ثم سهم العربية للصناعات الهندسية بنسبة 6.46%.

في حين تصدر سهم بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 5.99%، تلاه سهم دايس للملابس الجاهزة بنسبة 4.94%، ثم سهم بنك البركة مصر بنسبة 3.55%.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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