مال وأعمال

عاجل.. بنك مصر يرفع حصته في سي آي كابيتال لحوالي 95% حتى قرب الساعة الواحدة

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أمنية إبراهيم – علمت بوابة دوت الخليج جورنال من مصادر مطلعة، أن نسبة الأسهم المستجيبة لعرض شراء بنك مصر على سي آي كابيتال، بلغت 69.8% من إجمالي أسهم الشركة، حتى الساعة الواحدة إلا ربع بعد ظهر اليوم، بما يرفع حصة البنك إلى حوالي 95%.

وبلغ عدد الأسهم المستجيبة لعرض الشراء المقدم من بنك مصر، 698 مليون سهم.

وكان بنك مصر قد حدد عدد الأسهم المطلوبة في عرض الشراء المقدم بمقدار 652.809.400 مليون سهم، تمثل نسبة 65.28% من إجمالي أسهم الشركة.

ويبلغ عدد أسهم شركة سي آي كابيتال نحو مليار سهم بقيمة إسمية جنيه واحد.

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كان بنك مصر قد تقدم بعرض شراء على أسهم سي آي كابيتال القابضة في أوائل شهر فبراير ، للوصول بحصته حتى 90%، بسعر 4.7 جنيه للسهم الواحد.

وقالت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، في بيان مطلع الأسبوع الجاري، إن مجلس إدارتها، يرى عدم مناسبة السعر المعروض من بنك مصر للاستحواذ على 90% من أسهم الشركة.

وأكد مصدر مسؤول ببنك مصر في تصريح لنشرة دوت الخليج، يوم الإثنين، إنه لا نية لدى البنك لتعديل سعر عرض شراء حتى 90% من شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مؤكدا أن السعر البالغ 4.7 جنيهات جيد طبقًا لتقييم بنوك الاستثمار.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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