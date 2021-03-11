عاجل.. بنك مصر يرفع حصته في سي آي كابيتال لحوالي 95% حتى قرب الساعة الواحدة

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أمنية إبراهيم – علمت بوابة دوت الخليج جورنال من مصادر مطلعة، أن نسبة الأسهم المستجيبة لعرض شراء بنك مصر على سي آي كابيتال، بلغت 69.8% من إجمالي أسهم الشركة، حتى الساعة الواحدة إلا ربع بعد ظهر اليوم، بما يرفع حصة البنك إلى حوالي 95%.
وبلغ عدد الأسهم المستجيبة لعرض الشراء المقدم من بنك مصر، 698 مليون سهم.
وكان بنك مصر قد حدد عدد الأسهم المطلوبة في عرض الشراء المقدم بمقدار 652.809.400 مليون سهم، تمثل نسبة 65.28% من إجمالي أسهم الشركة.
ويبلغ عدد أسهم شركة سي آي كابيتال نحو مليار سهم بقيمة إسمية جنيه واحد.
كان بنك مصر قد تقدم بعرض شراء على أسهم سي آي كابيتال القابضة في أوائل شهر فبراير ، للوصول بحصته حتى 90%، بسعر 4.7 جنيه للسهم الواحد.
وقالت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، في بيان مطلع الأسبوع الجاري، إن مجلس إدارتها، يرى عدم مناسبة السعر المعروض من بنك مصر للاستحواذ على 90% من أسهم الشركة.
وأكد مصدر مسؤول ببنك مصر في تصريح لنشرة دوت الخليج، يوم الإثنين، إنه لا نية لدى البنك لتعديل سعر عرض شراء حتى 90% من شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مؤكدا أن السعر البالغ 4.7 جنيهات جيد طبقًا لتقييم بنوك الاستثمار.
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