أسواق المال الإماراتية تواصل ارتفاعها الجماعي.. بمكاسب 5.7 مليار درهم

فهد حسين – واصلت مؤشرات أسواق المال الإماراتية أدائها الإيجابي لليوم الثاني على التوالي، بلإغلات تداولات اليوم الخميس، على ارتفاع سوق دبي المالي 1.02% وسوق أبوظبي 0.54%، بدعم القطاعات الأساسية.

أنهى سوق دبي المالي تداولات اليوم الخميس رابحا 26.14 نقطة ارتفع بهم 1.02% إلى مستوى 2573.48 نقطة، بدعم من ارتفاع قطاعا الاستثمار والبنوك.

وتضاعف حجم التداولات في جلسة اليوم إلى 192.02 مليون سهما من 80.29 مليون سهم الجلسة السابقة، كما زادت قيمة السيولة المتداولة إلى 181.85 مليون درهم من 151.08 مليون درهم.

وسجل سوق دبي مكاسب سوقية بقيمة 4 مليارات درهم “تعادل 1.09 مليار دولار” بارتفاع رأس المال السوقي بختام آخر جلسات الأسبوع اليوم الخميس، إلى 354.383 مليار درهم من 350.380 مليار درهم الجلسة السابقة.

وارتفعت 5 قطاعات تصدرها الاستثمار والخدمات المالية صاعدا بنسبة 2.43%، تلاه البنوك مرتفعا 1.93%، فيما أغلقت 3 قطاعات على تراجع بقيادة السلع الذي هبط 2.15%، كما استقر مؤشر الصناعة.

كما تصدر سهم “المدينة” قائمة من 20 سهما حققوا أرباح بختام الجلسة مرتفعا 9.54%، فيما جاء سهم “الإمارات للمرطبات ERC” على رأس الأسهم الـ10 الخاسرين بعد تراجعه 9.77%، فيما استقرت 6 أسهم عند نفس مستويات الجلسة السابقة.

وكان سهم “إعمار” الأنشط خلال التداولات بسيولة بلغت 31.21 مليون درهم، وجاء سهم “دي إكس بي انترتينمينتس” الأنشط بحجم تداولات بلغ 5.7 مليون سهما.

وفي المقابل، أغلق مؤشر سوق أبوظبي المالي تداولات اليوم الخميس، مرتفعا 0.54% بعد سلسلة تراجعات كسرها أمس الأربعاء، لينهى تداولات اليوم عند مستوى 5636.83 نقطة.

وزادت السيولة المتداولة في سوق العاصمة إلى 898.16 مليون درهم من 890.73 مليون درهم الجلسة السابقة، كما ارتفع حجم التداولات إلى 215.03 مليون سهم من 142.26 مليون سهما الجلسة السابقة.

وحقق رأس المال السوقي لأبوظبي مكاسب بقيمة 1.723 مليار درهم بختام جلسة اليوم، بارتفاع رأس المال السوقي إلى 813.495 مليار درهم من 811.772 مليار درهم بختام التداولات.

وبذلك يكون سوق أبوظبي قد عوض 7.36 مليار درهم من خسائرة المسجلة خلال الأسبوع بقيمة 12.18 مليارا خلال أول 3 جلسات من الأسبوع.

وكان سهم أبوظبي الأول الذي ارتفع 0.84% الأنشط في السيولة المتداولة والتي بلغت 226.02 مليون درهم، فيما تصدر سهم “DANA” قائمة الأسهم الأكثر نشاطا بالكميات بعد تداول 74.8 مليون سهما من أسهمه خلال الجلسة.

وتصدر سهم”FBI” قائمة الأسهم الـ18 الرابحين مرتفعا 14.41%، فيما جاء سهم “OEIHC” على رأس الخاسرين الـ12 بتراجعه 10% بختام تداولات اليوم الخميس، كما استقرت 7 أسهم عند نفس مستويات أسعار الجلسة السابقة.