عاجل.. مد وقف تراخيص البناء في القاهرة الكبرى وعواصم المحافظات 6 أشهر

قررت وزارة التنمية المحلية تمديد وقف تراخيص أعمال البناء في كلا من القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى 6 أشهر أخرى لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات الجديدة. جاء ذلك وفق الكتاب الدوري رقم 63 لسنة 2021 الذي أصدره اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى المحافظات بشأن منح تراخيص البناء الجديدة للوحدات السكنية.

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