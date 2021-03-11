الدنمارك تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا

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وكالات _أعلنت السلطات الصحية في الدنمارك بأنها ستعلق استخدام لقاح أسترازينيكا الخاص بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد، مضيفة بأن هناك مخاوف كبيرة لدى السلطات الصحية بأن هذا اللقاح يؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بجلطات الدم.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الصحية في الدنمارك تحقق في إصابة مواطن بتجلط في الدم بعد تلقيه لقاح أسترازينيكا الخاص بفيروس كورونا.
وكان وزير الصحة في الدنمارك قد صرح في وقت سابق بأن الدنمارك الآن بإمكانها التخلى عن قيود الإغلاق إذ أن فيروس كورونا أخذ ينحسر بشكل كبير في الدول الاسكندنافية.
وأكد وزير الصحة، أن الإحصائيات تظهر أن وباء كورونا في الدنمارك لا يشهد نمو وبالتالي فإن الدنمارك لديها فرصة لاتباع خطوات محكمة لرفع قيود الإغلاق.
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