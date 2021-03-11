مال وأعمال

الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة وسط هدوء أسواق السندات وبيانات وظائف قوية

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_ فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية مرتفعة يوم الخميس بعد تراجع عوائد السندات الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في أسبوع بفعل انحسار المخاوف من طفرة قوية في التضخم، بينما أظهرت البيانات تراجع طلبات إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 57.5 نقطة بما يعادل 0.18 بالمئة ليصل إلى 32354.5 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 16.7 نقطة أو 0.43 بالمئة مسجلا 3915.54 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 204.5 نقطة أو 1.56 بالمئة إلى 13273.31 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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