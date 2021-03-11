بنك الكويت الوطني يطلق بطاقة العضوية الذكية لنادي هليوبوليس

أطلق بنك الكويت الوطني – مصر، بطاقة العضوية الذكية لأعضاء نادي هليوبوليس الرياضي، بفرعيه بمصر الجديدة ومدينة الشروق، والتي تمكن الأعضاء من استخدامها كبطاقة مسبقة الدفع.

وقال ياسر الطيب نائب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر، إن التعاون مع نادي هليوبوليس يأتي من منطلق استراتيجية البنك الرامية إلى دعم مشروعات التحول الرقمى سواء داخل البنك أو خارجه، في إطار توجهات الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد والانتقال إلى الاقتصاد الرقمي كأحد أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

من جانبه قال عمرو الألفي ، رئيس قطاعات الأعمال، أن إطلاق البطاقة الذكية لأعضاء نادي هليوبوليس يمثل حلقة جديدة في سلسلة المنتجات والخدمات الإلكترونية المتطورة التي يقدمها البنك إيمانا بالدور الكبير للوسائل التكنولوجية والقنوات البديلة، وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك وتأصيل مفهوم البنك الواحد لدى العملاء.

وأكد الألفي، أهمية تعزيز تنافسية البنك خاصة، وأن NBK نسعى في الفترة القادمة للاستحواذ على حصة أكبر من السوق المصرية.

وأفاد الألفي أن البنك شارك في عملية الإشراف على تنفيذ مشروع إصدار بطاقات العضوية الذكية بما لديه من خبرات في مجالات الدفع الإلكتروني واستخدام البطاقات الذكية، موضحا أنه تم إضافة شريحة ذكية لبطاقات العضوية تُمكن أعضاء النادي ليس فقط من الدخول من بوابات النادي الإلكترونية الجديدة وأماكن انتظار السيارات، بل ستحول البطاقة إلى بطاقة مسبقة الدفع يتم شحنها واستخدامها في المشتريات والمدفوعات المختلفة.

وقالت سلمى أبو حسين رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك، إن إطلاق البطاقة الذكية لنادي هليوبوليس يعد أحد أهم إنجازات البنك في مجال المنتجات الرقمية ووسائل الدفع الحديثة، والتي انتهجها البنك منذ فترة بإطلاق خدمتي”الوطني عبر الإنترنت -Online Banking” ثم “تطبيق NBK عبر الموبايل – NBK Mobile Banking App” وأيضا خدمة المحفظة الإلكترونية e-Wallet.

وأضافت أبو حسين، أن بطاقة العضوية الجديدة لأعضاء نادي هليوبوليس عبارة عن بطاقة ذكية مزدوجة العلامة التجارية Co-Branded يتم استخدامها كبطاقة عضوية، بإلاضافة إلى كونها بطاقة دفع إلكترونية متكاملة Prepaid Card يمكن استخدامها للمدفوعات والفواتير المختلفة داخل النادي أو خارجه، وكذلك يتم استخدامها في دفع قيمة الاشتراك في مختلف الأنشطة الرياضية داخل النادي، ما يُيسر على الأعضاء استخدام بطاقة واحدة في كافة معاملاتهم واحتياجاتهم اليومية.

وبحسب البيان، يمكن للأعضاء تفعيل البطاقة وشحنها من خلال فرع البنك داخل النادي بمصر الجديدة بعد استيفاء المستندات وتحديث بيانات العميل على نظام إدارة المحتوى، وسيتم توزيع البطاقة الجديدة على الأعضاء عن طريق إدارة النادي لتكون بديلاً عن البطاقة البلاستيكية الحالية.