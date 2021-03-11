الإمارات تخطط لمضاعفة استثماراتها في مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، السفير دكتور حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر.

واستهل مدبولي اللقاء، بالإعراب عن تمنياته لسفير الإمارات بالتوفيق في أداء مهام منصبه الجديد بالقاهرة، والمساهمة في تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين الشقيقتين مصر والإمارات، واصفاً علاقات الدولتين بأنها نموذج في علاقات الأخوة بين قيادة وشعب البلدين قلّما يتكرر.

من جانبه، أعرب الشامسي عن سعادته بتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الشقيقة مصر، وأن مصر بلده الثاني. وأكد السفير أن لديه توجيها من القيادة الإماراتية بتعزيز كل أوجه التعاون مع مصر.

وشدّد سفير الإمارات على العمل على مضاعفة الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح جاذباً، بفضل برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي نفذتها الحكومة.