جلوبال فاينانس تختار البنك التجاري الدولي كأفضل مزود لخدمات التمويل وإدارة النقد لعام 2021

اختارت مجلة جلوبال فاينانس العالمية، البنك التجاري الدولي، كأفضل مزود لخدمات التمويل التجاري، وإدارة النقد في مصر، لعام 2021، وذلك ضمن استبيانها السنوي، والذي تضمن استطلاع آراء محللي القطاع المصرفي، والمديرين التنفيذيين للشركات والمتخصصين في مجال التكنولوجيا حول العالم.

وأشار بيان صحفي صادر عن البنك التجاري الدولي، أن مؤسسة جلوبال فاينانس منحته هذه الجوائز، تقديرًا للجهود المبذولة لتقديم باقة من الحلول المصرفية المميّزة لعملائه من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وكبرى المؤسسات، وكأفضل مزود لخدمات إدارة النقد بناءً على أدائه المتميز واستراتيجيته في إدارة النقد وتقديمه لمجموعة من المنتجات المبتكرة خلال الست السنوات الماضية.

وأكد أنه تم اختيار الفائزين بجوائز المؤسسة هذا العام استنادًا إلى مجموعة من المعايير، بما في ذلك الاستجابة السريعة لتداعيات أزمة كورونا منذ بداية ظهورها في 2020، وتوفير أحدث التقنيات التي ساهمت في تسهيل وتعزيز التجربة البنكية للعملاء خلال الأزمة.

وأشار إلى أنه على الرغم من الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، إلا أن البنك نجح في مواصلة تقديم خدمات التمويل التجاري (الاعتمادات المستندية -مستندات التحصيل – خطابات ضمان) وغيرها من الخدمات الأخرى، بالإضافة إلى توفير أفضل الحلول في مجال إدارة النقد لمختلف شرائح العملاء لمساعدتهم في تجاوز الأزمة التي خلفتها هذه الجائحة.

وأضاف التجاري الدولي، في بيانه أنه قدم باقة متكاملة من المنتجات والخدمات الرقمية لمساعدة الشركات والمؤسسات في إتمام جميع معاملاتهم البنكية بأمان في ظل تفشي كورونا، اذ تمتد الى اكثر من 135 دولة في انحاء العالم، مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية لتحقيق سلامة عملائه والعاملين لديه.

ولفت إلى أنه تم مساعدة أيضًا الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارهم الأكثر تضررًا خلال الأزمة، وذلك في إطار تعليمات البنك المركزي المصري، وأثمرت تلك الجهود عن ارتفاع حجم المعاملات المنفذة عبر خدمة الإنترنت البنكية للشركات بنسبة 93% على أساس سنوي، بزيادة في عدد المشتركين وصلت إلى 45% حتى شهر ديسمبر2020 وذلك بسبب اعتماد العملاء الكامل على هذه القنوات كبديل للمعاملات النقدية والإجراءات الورقية منذ بداية الأزمة.

وقال حسين أباظة الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالبنك التجاري الدولي، إن هذا الإنجاز المتميز هو بفضل التزام البنك المتواصل بتحسين خدماته الرقمية وبما يتماشى مع ثقافته المرتكزة على الابتكار، وتوفير الحلول المصرفية المبتكرة وتقديم خدمات عالية الجودة ودعم التوجه للاقتصاد الرقمي بناء علي توجيهات الدولة والبنك المركزي، والتزاما منه بتوفير الخدمات المصرفية لكافه فئات المجتمع.

من جانبه، أكد محمد فرج، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في البنك التجاري الدولي، أن البنك يفخر بحصوله على هذه الجوائز المرموقة التي ساهمت في ترسيخ مكانته كأفضل مزود لخدمات التمويل التجاري وإدارة النقد، والتي تعد أكبر دليل على قوة المنتجات والخدمات المقدمة في مجال المعاملات التجارية.

وأضاف، أن التجاري الدولي يحرص دائمًا على توفير أفضل الحلول المبتكرة لعملائه. بالإضافة إلى ذلك، تشمل خدمات إدارة النقد مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات والحلول المصرفية الرقمية المصممة خصيصًا لتمكين عملاءنا في قطاع الشركات من إدارة احتياجاتهم المالية بفاعلية وأمان من أي مكان في العالم والتي ساهمت في تحسين إدارة أعمال ورأس مال وسيولة العديد من الشركات.