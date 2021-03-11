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هيئة تنظيم الأدوية في أوروبا توافق على استخدام لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكورونا

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سي إن بي سي _ أوصت هيئة تنظيم الأدوية في أوروبا بأن لقاح الفيروس التاجي أحادي الجرعة الذي ابتكرته شركة جونسون آند جونسون قد تمت الموافقة عليه للاستخدام في الاتحاد الأوروبي ، مما قد يضيف سلاحًا آخر يستخدم لمحاربة Covid-19، وأعطت المفوضية الأوروبية موافقة رسمية في وقت لاحق يوم الخميس.

ويتمتع اللقاح بفائدة إضافية تتمثل في أنه يتطلب جرعة واحدة فقط ويمكن تخزينه في معظم الثلاجات القياسية في درجات حرارة تتراوح من 2 إلى 8 درجات مئوية (أو ما يقرب من 36 إلى 46 درجة فهرنهايت) ، مما يجعل نقله وتخزينه أسهل وأرخص.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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