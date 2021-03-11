سعر الدولار يتراجع 3.3 قرش ومتوسط البيع عند 15.74 جنيه

دوت الخليج – تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس، في غالبية بنوك القطاع المصرفي، لينخفض متوسط سعر الصرف بنحو 3.3 قرش.

وسجل متوسط سعر الدولار بمقدار 15.6453 جنيه للشراء، و15.7453 جنيه للبيع، اليوم الخميس، مقابل 15.6783 جنيه للشراء و15.7783 جنيه للبيع أمس الأربعاء، وفق بيانات البنك المركزي المصري المصري.

وعلى صعيد أسعار صرف الدولار في البنوك اليوم، تراجع الأخضر بمقدار قرشا واحدا في بنكي الأهلي المصري ومصر ، ليصل إلى إلى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، بدلا من 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع بالأمس.

فيما خسر الدولار 5 قروش في البنك التجاري الدولي CIB، ليصل إلى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع مقارنة بنحو 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع في ختام تعاملات أمس الأربعاء.

كما انخفض الدولار 4 قروش في البنك العربي الإفريقي الدولي ليبلغ 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، مقابل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

وخفض بنك الإسكندرية أيضا سعر صرف الدولار بمقدار قرشين، ليسجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع بالأمس.