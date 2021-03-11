مال وأعمال

وفاة عمرو شرف رئيس القطاع المالي بشركة العاصمة الإدارية في حادث صباح اليوم

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انتقل إلى رحمة الله تعالى، عمرو شرف رئيس القطاع المالي بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إثر حادث صباح اليوم.

ونعى عدد من المطورين على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، الراحل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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