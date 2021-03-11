مال وأعمال

الأسهم الأوروبية عند ذروة عام بعد بيان البنك المركزي المصري

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

وكالات _ بلغت الأسهم الأوروبية اليوم أعلى مستوياتها في عام، إذ انحسرت المخاوف من قفزة للتضخم وقال البنك المركزي المصري الأوروبي إنه مستعد لتسريع وتيرة طبع النقود لإبقاء تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو تحت السيطرة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي للجلسة الرابعة على التوالي، إذ تقدم 0.5 بالمئة وبعد مكاسب في الجلسة السابقة على خلفية بيانات تضخم خافت وإقرار الكونجرس الأمريكي أحد أضخم إجراءات التحفيز الاقتصادي في التاريخ.

وزاد مؤشر للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.7 بالمئة ليبلغ أعلى مستوى له في أكثر من 13 عاما.

وقال البنك المركزي المصري الأوروبي إنه سيتوسع في استخدام برنامجه لشراء السندات المرتبط بالجائحة والبالغ 1.85 تريليون يورو على مدار الأشهر المقبلة لوقف أي ارتفاع غير مبرر في تكاليف الدين. وحذرت رئيسة البنك كريستين لاجارد أيضا من تشديد السياسة قبل الأوان المناسب لذلك.

FRA10years

كانت التكنولوجيا والتعدين والسفر والترفيه أكبر القطاعات الرابحة في أوروبا، إذ زاد كل منها أكثر من اثنين بالمئة. وكانت أسهم البنوك الأكثر خسارة، إذ هبط سهم بنك إتش.إس.بي.سي 4.7 بالمئة.

الأسهم الأوروبية في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية على أمل أن تقود إجراءات التحفيز الضخم وبرامج التطعيم تعافيا للاقتصاد العالمي، في حين يدعم الهدوء في أسواق السندات الإقبال على الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم.

 

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسهم الأوروبية عند ذروة عام بعد بيان البنك المركزي المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا