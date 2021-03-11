وزير الخارجية الفرنسي يعزل نفسه بعد مخالطته مصابا بفيروس كورونا

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روسيا اليوم _ عزل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان نفسه بعد مخالطته شخصا مصابا بفيروس كورونا.
وقال مسؤول في الخارجية الفرنسية إن الوزير لودريان البالغ من العمر 73 عاما، دخل العزل الذاتي بعد مخالطته شخصا من عائلته مصابا بـCOVID-19.
وأضاف أنه سيخضع لاختبار الفحص الأول مساء الخميس والثاني يوم الأربعاء المقبل.
جدير بالذكر أن وزير الخارجية الفرنسي استقبل يوم الخميس نظراءه من ألمانيا والأردن ومصر لعقد اجتماع حول الشرق الأوسط، كما التقى مساء الأربعاء خلال اجتماع ثنائي مبعوث الولايات المتحدة الخاص للمناخ جون كيري.
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