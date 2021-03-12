اقتصاد بريطانيا ينكمش بنسبة 2.9% في يناير بسبب قيود كورونا

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_ أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، أن اقتصاد بريطانيا قد انكمش بنسبة 2.9% في يناير، مقارنة بشهر ديسمبر.
يأتي ذلك مع عودة البلاد إلى حالة الإغلاق العام بسبب جائحة كورونا.
وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا انكماشا بنسبة 4.9%.
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