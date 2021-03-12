اقتصاد بريطانيا ينكمش بنسبة 2.9% في يناير بسبب قيود كورونا

_ أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، أن اقتصاد بريطانيا قد انكمش بنسبة 2.9% في يناير، مقارنة بشهر ديسمبر.

يأتي ذلك مع عودة البلاد إلى حالة الإغلاق العام بسبب جائحة كورونا.

وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا انكماشا بنسبة 4.9%.