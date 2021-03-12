- 1/3
- 2/3
- 3/3
– قالت مصادر بقطاع التكرير لرويترز اليوم الجمعة، إن السعودية خفضت إمدادات النفط تحميل أبريل لما لا يقل عن أربعة مشترين آسيويين بما يصل إلى 15 بالمئة، بينما لبت المتطلبات الشهرية العادية لشركات تكرير هندية.
لكن المصادر قالت، إن المملكة رفضت طلبات شركات تكرير هندية لإمدادات إضافية في أبريل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر : السعودية تخفض إمدادات نفط أبريل لبعض شركات التكرير الآسيوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.