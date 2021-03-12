: السعودية تخفض إمدادات نفط أبريل لبعض شركات التكرير الآسيوية

– قالت مصادر بقطاع التكرير لرويترز اليوم الجمعة، إن السعودية خفضت إمدادات النفط تحميل أبريل لما لا يقل عن أربعة مشترين آسيويين بما يصل إلى 15 بالمئة، بينما لبت المتطلبات الشهرية العادية لشركات تكرير هندية.

لكن المصادر قالت، إن المملكة رفضت طلبات شركات تكرير هندية لإمدادات إضافية في أبريل.