وفد وزارة التجارة والصناعة يزور الإمارات لمتابعة تجهيزات الجناح المصري بإكسبو دبي 2020

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن إنجاح المشاركة المصرية بمعرض إكسبو دبي 2020 تمثل أحد أهم أولويات الحكومة المصرية خاصة فى ظل الأهمية الكبيرة لهذا الحدث الدولى والذى يعقد ولأول مرة بالمنطقة العربية.

وأشارت فى هذا الإطار إلى أن هناك تنسيق كبير وتواصل مستمر بين المسئولين فى البلدين لإخراج المشاركة المصرية بالصورة التى تليق بإسم ومكانة مصر وثقلها على المستويين الإقليمى والعالمى .

وقالت الوزيرة أنه فى إطار متابعة الأعمال التحضيرية للمشاركة المصرية بفاعليات إكسبو دبي 2020 فقد قام وفد من وزارة التجارة والصناعة برئاسة الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية بالاكسبو بزيارة الى مدينة دبي وذلك لمتابعة التجهيزات الخاصة بالجناح المصري وكذلك الاجراءات التنظيمية المتعلقه بادارة الاكسبو من الجانب الإماراتي بهدف إنجاح هذا الحدث العالمي والذي يقام بمشاركة 192 دولة.

وأوضح الدكتور أحمد مغاوري أن الزيارة والتى إستمرت يومين تضمنت عقد عدد من اللقاءات المكثفة مع إدارة إكسبو وكذا مع عدد من الشركات الاماراتية والعالمية فضلا عن قيام الوفد بجولة داخل الجناح المصري لمتابعة التجهيزات الخاصة بالجناح من خلال الشركة المصرية المنفذة.

وأشار المفوض العام المشاركة المصرية في إكسبو دبي 2020 الى أنه تم بحث اخر التطورات المتعلقة بالمشاركة المصرية و ذلك خلال لقاء الوفد مع ادارة إكسبو دبي ممثلة في كل من عمر شحاذة وعلياء الشيباني، حيث أبدى الجانب الاماراتي دعمه الكامل لإنجاح المشاركة المصرية بالإكسبو وذلك من خلال التواصل الدائم مع فريق العمل المصري وتقديم كافه التسهيلات اللازمة خاصه في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تربط قيادة وشعباً البلدين.

ولفت مغاورى إلى أن اللقاء استعرض الاستعدادات المصرية للمشاركة في هذا الحدث العالمي الهام سواء من خلال محتويات الجناح المصري وتصميمه والذى يعكس الهوية المصرية والحداثة ايضا، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال الاستعدادات المصرية – الإماراتية للتحضير لليوم الوطني لمصر خلال إكسبو 2020 حتى يظهر بالشكل اللائق بمكانة مصر وأيضا ليكون متناغما مع الاتجاهات العامة لإكسبو فضلا عن التعرف على الآليات المتاحة في اكسبو دبي 2020 لتعظيم استفادة الشركات ورجال الأعمال المصريين خلال هذا الحدث .

وفى هذا الاطار أوضح رئيس التمثيل التجارى أنه تم اعداد خريطة مبدئية للفعاليات التى ستقام بالجناح المصرى خلال مدة الاكسبو التى تبلغ 6 أشهر وتضم حوالى 116 فعالية وتشمل الموضوعات الخاصة بالمدن والتطوير العمراني، السياحة، التنمية المستدامة، الصحة، الزراعة وتحسين مستوى المعيشة، المرأة والشباب .

وأضاف مغاورى أنه يجري حالياً التنسيق لتنظيم زيارات لعدد من أبرز الرموز والشخصيات المصرية في شتى المجالات العلمية والفنية والثقافية والرياضية للجناح المصري فى رسالة ترويجية إلى العالم خاصةً وأنه من المتوقع أن يستقبل الإكسبو 25 مليون زائر من حوالي 192 دولة، كما يتوقع أن يبلغ عدد زوار الجناح المصري 2.5 مليون زائر.

ونوه إلى أنه يتم حالياً اجراء التحضيرات اللازمة الخاصة بكافة جوانب المشاركة المصرية لاجتذاب أكبر عدد من الزائرين للجناح المصري واستعراض امكانات مصر الثقافية والتراثية والسياحية من خلال مساحات مخصصة لذلك داخل الجناح المصري الأمر الذي سيكون له أثر جيد في دعم جهود زيادة اعداد السائحين الأجانب لمصر خلال عام 2022 .

وقد شارك فى فعاليات الزيارة الوزير مفوض تجارى اشرف حمدى، رئيس المكتب التجاري المصري بدبي ، وياسر جابر ، رئيس الادارة المركزية للعلاقات العامة والاعلام بوزارة التجارة والصناعة إلى جانب كل من محمد ابو العينين وهديل المازنى ممثلى الشركة المصرية المنفذة للجناح المصرى .

ومن ناحية إخرى عقد الدكتور احمد مغاورى اجتماعاً مع اعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية والتى تضم أكثر من 25 وزارة معنية لمتابعة المشاركة المصرية فى الإكسبو ونقل صورة مصر الحالية ورؤيتها المستقبلية إلى العالم في مختلف المجالات وذلك من خلال الجناح المصري المشارك في هذا الحدث الدولى الهام.