البريد: إطلاق خدمات صرف التمويل متناهي الصغر بالتعاون مع تمويلي

أطلق البريد المصري خدمات صرف التمويل متناهي الصغر بالتعاون مع شركة “تمويلي” وذلك بالاعتماد على الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد.

وصرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الاتفاق الذي تم مع شركة “تمويلي” له أهمية خاصة تتمثل في مساهمة البريد المصري في الوصول بخدمات التمويل متناهي الصغر إلى شريحة أكبر من العملاء في شتى المناطق والقرى والنجوع بكافة المحافظات والاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب البريد المصري والتي يبلغ عددها نحو 4 آلاف مكتب بريد منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية بما يضمن وصول خدمات التمويل متناهي الصغر لكافة المواطنين بكل سهولة ويسر.

وأكد فاروق، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار استراتيجية البريد المصري الرامية لبناء منصة موثوقة لتقديم خدمات الشمول المالي بمستوى عالي من الجودة و بأسعار في متناول الجميع بهدف دعم سياسة الدولة في تحقيق الشمول المالي وتيسير حصول المواطنين على خدمات التمويل متناهي الصغر وتحصيل الأقساط ، بكل سهول بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات المالية الأخرى التي تعزز من قدرة الشباب من صغار المنتجين و اصحاب المشروعات متناهية الصغر في إدارة مشروعاتهم .

أضاف أن البريد المصري يقدم خدمات الشحن البريدي الدولي و المحلي للراغبين من أصحاب المشروعات ورواد الأعمال عبر مكاتب البريد لرفع قدراتهم للوصول إلى السوق المحلي و الأسواق العالمية.

وأوضح أن تقديم خدمات تسجيل طلب الحصول على التمويل سيتم بمستندات أو بدون مستندات الي عملاء شركة تمويلي من خلال مكاتب البريد في محافظات أسيوط، أسوان، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، الغربية البحيرة، قنا، كفر الشيخ، سوهاج، بني سويف، القليوبية، المنيا، الأقصر مع إتاحة خدمات الاستعلام عن حالة التمويل قبل الصرف وصرف قيمة التمويل وسداد الأقساط الشهرية في كافة مكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية.

عمرو أبو العزم: البروتوكول يعزز خطة انتشار خدمات تمويلي وسرعة وصولها للعملاء

ومن جانبه قال عمرو أبو العزم نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي أن هذه الخطوة تساهم في تلبية تطلعات الشركة وخطة تحديث أدوات العمل في سوق التمويل متناهي الصغر حيث ستساهم الهيئة القومية للبريد في انتشار خدمات شركة تمويلي على مستوي الجمهورية من خلال شبكة فروع مكاتب البريد.

أضاف انها تدعم خطة التوسع لدى الشركة والوصول إلى قاعدة واسعة من العملاء وفي الوقت نفسه تخدم استراتيجية الدولة في الشمول المالي ودمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي

أحمد خورشيد: الاعتماد على البنية التكنولوجية لهيئة البريد يدعم الأهداف الاستراتيجية لشركة تمويلي

وأشار أحمد خورشيد الرئيس التنفيذي لشركة تمويلي، والعضو المنتدب، إلى أن توقيع هذه الاتفاقية مع الهيئة القومية للبريد يتم بموجبها اتاحة تقديم خدمات التمويل وتحصيل الأقساط من خلال مكاتب البريد في مختلف محافظات الجمهورية.

أضاف أن الاتفاقية تتيح لشركة “تمويلي” الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية للهيئة القومية للبريد في تقديم مختلف الخدمات المالية لعملائها مثل التقديم للحصول على تمويل وصرف التمويلات وتحصيل الأقساط بما يتيح انتشاراً جغرافياً كبيراً ويضمن سرعة وصول خدمات الشركة للعملاء في وقت قياسي.

وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين البريد المصري وشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر ترتكز على رؤية مشتركة بين الجانبين تتمثل في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير أسهل الحلول المالية التي تتسم بأعلى معايير الشفافية وتتميز بأحدث الوسائل التكنولوجية وقد أثمرت تلك الشراكة عن إتاحة الفرصة لشركة تمويلي لتسهيل حصول العملاء على الحلول التمويلية المقدمة وسداد الأقساط من خلال شبكة مكاتب البريد المصري المنتشرة في شتى أنحاء الجمهورية.

جدير بالذكر أن شركة تمويلي هي مؤسسة مالية غير مصرفية تأسست عام 2018 وترتكز أعمال شركة تمويلي في تمويل مشروعات صغيرة جداً ومتناهية الصغر وكذلك تمكين صغار رواد الأعمال والنساء وأصحاب الحرف، كما تضع الشركة ضمن أولوياتها أهمية تمويل وخدمة ثلاث قطاعات رئيسية هم القطاع التجاري والصناعي والخدمي وتتوسع بمحفظة حلولها المالية لتخدم أكثر من 75 ألف عميل من خلال 72 فرع في 15 محافظة بوجه قبلي ووجه بحري، بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 2.9 مليار جنيه ومحفظة ائتمانية تعدت المليار جنيه مصري.