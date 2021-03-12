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العاهل السعودي يصدر عددا من الأوامر الملكية تشمل تعيينات وتغييرات في بعض الوزارات

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العربية نت _ أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً بإعفاء وزير الحج والعمرة، محمد صالح بنتن، من منصبه، وتكليف عصام بن سعد بن سعيد بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة، بالإضافة إلى عمله وزير دولة وعضو مجلس الوزراء.

وأعفي عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، من منصبه، وصدر أمر ملكي بتعينه مساعداً لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية بمرتبة وزير، فيما عين عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الدعيلج رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.

كما صدر أمر ملكي بإنهاء خدمة فضيلة الشيخ إبراهيم بن سليمان بن عبدالله الرشيد، رئيس المحكمة الإدارية العليا، وتعيين فضيلة الشيخ علي بن سليمان بن علي السعوي رئيساً للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير.

وصدر أمر ملكي بتعيين المهندس ماهر بن عبدالرحمن بن إبراهيم القاسم نائباً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “للخدمة المدنية” بالمرتبة الممتازة، فيما أعفي محمد بن طويلع بن سعد السلمي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من منصبه.

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وصدر أمر ملكي بتعيين الدكتور سمير بن عبدالعزيز بن محمد الطبيب مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، كما عين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مساعداً لوزير النقل بالمرتبة الممتازة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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