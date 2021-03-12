جيه.بي مورجان: استمرار ارتفاع أسعار النفط سيحفز نمو الإنتاج الأمريكي

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– قال محللون لدى جيه.بي مورجان في مذكرة أسبوعية، إن من المتوقع أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى تحفيز زيادة إنتاج الخام الأمريكي هذا العام.
وقالوا “في ظل الأسعار الحالية، ثمة جدوى اقتصادية لأغلب مشغلي العمليات البرية في الولايات المتحدة، مما يترك مجموعة كبيرة من المشغلين، من الشركات العامة الكبرى إلى الشركات المملوكة ملكية خاصة، في موقف جيد لتكثيف الأنشطة في النصف الثاني من العام الجاري وبناء زخم قوي لإنتاج كميات أكبر في 2022”.
ويتوقع البنك حاليا أن يبلغ إنتاج – قال محللون لدى جيه.بي مورجان في مذكرة أسبوعية، إن من المتوقع أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى تحفيز زيادة إنتاج الخام الأمريكي هذا العام في المتوسط 11.78 مليون برميل يوميا في ديسمبر 2021 بارتفاع قدره 710 آلاف برميل يوميا على أساس سنوي.
ويتنبأ البنك بأن إنتاج النفط المحكم في الولايات المتحدة سيبلغ في المتوسط 11.36 مليون برميل يوميا في 2021 مقارنة بمتوسط 11.32 مليون برميل يوميا في العام الماضي.
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