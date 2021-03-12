إسبانيا تقر حزمة بقيمة 11 مليار يورو لمساعدة الشركات المتضررة من الجائحة

وكالات _ قالت حكومة إسبانيا، إن مجلس الوزراء أقر اليوم الجمعة حزمة بقيمة 11 مليار يورو أي 13.1 مليار دولارللشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في التغلب على الأزمة التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19، منها سبعة مليارات يورو المساعدات المباشرة.

كما تتضمن الحزمة ثلاثة مليارات يورو تخصص لإعادة الهيكلة الطوعية للديون التي قدمتها البنوك بدعم من الدولة للشركات المتضررة من الجائحة، والكثير منها في قطاع السياحة، بينما سيتم تخصيص مليار يورو في صورة عمليات ضخ لرأس المال.

وقالت وزيرة اقتصاد إسبانيا ناديا كالبينو للصحفيين بعد اجتماع مجلس الوزراء “المدة والأثر الاقتصادي للجائحة يزيد من خطر الإفراط في المديونيات… من خلال التحرك في التوقيت الصحيح، سنتجنب تكلفة أكبر في المستقبل”.

وأضافت أن اللجوء لشطب الديون سيكون الملاذ الأخير.