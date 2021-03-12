- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وكالات _ قالت حكومة إسبانيا، إن مجلس الوزراء أقر اليوم الجمعة حزمة بقيمة 11 مليار يورو أي 13.1 مليار دولارللشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في التغلب على الأزمة التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19، منها سبعة مليارات يورو المساعدات المباشرة.
كما تتضمن الحزمة ثلاثة مليارات يورو تخصص لإعادة الهيكلة الطوعية للديون التي قدمتها البنوك بدعم من الدولة للشركات المتضررة من الجائحة، والكثير منها في قطاع السياحة، بينما سيتم تخصيص مليار يورو في صورة عمليات ضخ لرأس المال.
وقالت وزيرة اقتصاد إسبانيا ناديا كالبينو للصحفيين بعد اجتماع مجلس الوزراء “المدة والأثر الاقتصادي للجائحة يزيد من خطر الإفراط في المديونيات… من خلال التحرك في التوقيت الصحيح، سنتجنب تكلفة أكبر في المستقبل”.
وأضافت أن اللجوء لشطب الديون سيكون الملاذ الأخير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسبانيا تقر حزمة بقيمة 11 مليار يورو لمساعدة الشركات المتضررة من الجائحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.