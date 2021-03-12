السعودية تسجل 360 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات _ أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 360 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع مجمل الإصابات إلى 381708 حالات.

وسجلت “الصحة” السعودية 5 وفيات جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات بالفيروس في المملكة 6556 حالة، وفقا لتقرير الوزارة الصادر اليوم الجمعة.

وأشارت الصحة السعودية إلى تعافي 367 شخصًا من المصابين بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصبح مجمل حالات الشفاء 372217 حالة.