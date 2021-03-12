معنويات المستهلكين الأمريكيين ترتفع في مارس لأعلى مستوى في عام

_ أظهر مسح يوم الجمعة إن معنويات المستهلكين الأمريكيين تحسنت في أوائل مارس لتصل إلى أعلى معدلاتها في عام، مع تناقص حالات الإصابة بكوفيد-19 وتسريع وتيرة عمليات التحصين من المرض.

وقالت جامعة ميشيجان إن مؤشرها الأولي لمعنويات المستهلكين ارتفع إلى 83.0 في النصف الأول من الشهر الجاري من قراءة نهائية عند 76.8 في فبراير.

كان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى 78.5.

وقفز مؤشر مؤشر يشمله المسح معني بالظروف الاقتصادية الحالية إلى قراءة عند 91.5 ارتفاعا من 86.2 في فبراير. كما صعد قياس توقعات المستهلكين إلى 77.5 من 70.7.

وتراجعت التوقعات في المسح للتضخم في عام إلى 3.1 بالمئة من 3.3 بالمئة، بينما ظل توقع التضخم في فترة بين خمس وعشر سنوات دون تغير عند 2.7 بالمئة.