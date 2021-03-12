مال وأعمال

معنويات المستهلكين الأمريكيين ترتفع في مارس لأعلى مستوى في عام

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_ أظهر مسح يوم الجمعة إن معنويات المستهلكين الأمريكيين تحسنت في أوائل مارس لتصل إلى أعلى معدلاتها في عام، مع تناقص حالات الإصابة بكوفيد-19 وتسريع وتيرة عمليات التحصين من المرض.

وقالت جامعة ميشيجان إن مؤشرها الأولي لمعنويات المستهلكين ارتفع إلى 83.0 في النصف الأول من الشهر الجاري من قراءة نهائية عند 76.8 في فبراير.

كان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى 78.5.

وقفز مؤشر مؤشر يشمله المسح معني بالظروف الاقتصادية الحالية إلى قراءة عند 91.5 ارتفاعا من 86.2 في فبراير. كما صعد قياس توقعات المستهلكين إلى 77.5 من 70.7.

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وتراجعت التوقعات في المسح للتضخم في عام إلى 3.1 بالمئة من 3.3 بالمئة، بينما ظل توقع التضخم في فترة بين خمس وعشر سنوات دون تغير عند 2.7 بالمئة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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