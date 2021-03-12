منظمة الصحة العالمية تعطي موافقتها للقاح جونسون آند جونسون ضد كورونا

فرانس برس _ أعطت منظمة الصحة العالمية موافقتها للقاح شركة “جونسون آند جونسون” الأمريكية العملاقة ضد كوفيد-19 الذي يعطى في جرعة واحدة، بحسب بيان للوكالة الأممية.

وأعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس “كل أداة جديدة آمنة وفعالة ضد كوفيد-19 خطوة إضافية للسيطرة على الجائحة”.