أسهم أوروبا تتراجع بفعل صعود عوائد السندات لكن تسجل أفضل أداء أسبوعي منذ نوفمبر

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سي إن بي سي _ تسبب ارتفاع عائدات السندات في تراجع الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، غير أن البورصات الرئيسية حققت مكاسب أسبوعية، إذ تعززت الآمال في تعاف اقتصادي قوي بفعل التحفيز وبرامج التطعيم.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بعد سلسلة مكاسب استمرت لأربع جلسات دفعته في الجلسة السابقة إلى مرتفعات ما قبل الجائحة.
وسجل المؤشر مكسبا أسبوعيا 3.5%، وهو أفضل أداء له منذ نوفمبر.
ومما ساهم في دعم الإقبال على المخاطرة هذا الأسبوع، جاءت بيانات التضخم في الولايات المتحدة هادئة، وذلك إلى جانب تلميح البنك المركزي المصري الأوروبي إلى إنه مستعد لتسريع وتيرة طبع النقود لإبقاء تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو تحت السيطرة.
ومع ارتفاع عائدات السندات الحكومية في الولايات المتحدة وأوروبا مجددا اليوم، سحب المستثمرون بعضا من أموالهم.
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار لتصبح قانونا أمس الخميس، مع توقعات بأن تصل إلى الأمريكيين ودائع مباشرة نتيجة التشريع خلال يومين.
وكان قطاع التكنولوجيا الأكبر خسارة في أوروبا، إذ تراجع 2.1%، فيما جاء ضغط أيضا من أسهم شركات صناعة السيارات والتعدين.
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