إيطاليا تسجل 380 وفاة و26824 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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روسيا اليوم _ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أنها سجلت 380 وفاة بفيروس كورونا يوم الجمعة مقابل 373 الخميس، فيما ارتفع العدد اليومي للإصابات إلى 26824 حالة من 25673.
وقالت وزارة الصحة إنه تم إجراء حوالي 369636 اختبار COVID-19 في اليوم الماضي، مقارنة بـ372217 في اليوم الأسبق.
وسجلت إيطاليا 101564 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى معدل في العالم، كما أبلغت البلاد عن حوالي 3.18 مليون حالة حتى الآن.
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