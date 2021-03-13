ألمانيا تسجل 12674 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

_ أظهرت بيانات نشرها معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في ألمانيا زاد 12674 ليصل إلى مليونين و558455.

كما أظهرت الأرقام أن حالات الوفاة زادت 239 لتصل إلى 73301 وفاة.