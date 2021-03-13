فورسيزون جروب تطلق مشروعها الخامس فلوريا بالعاصمة الإدارية باستثمارات 2 مليار جنيه

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بكر بهجت _ أطلقت فورسيزون جروب، خامس مشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة كمبوند «فلوريا»، المقام على مساحة 23 فدان في منطقة R8 قطعة L1 باستثمارات قيمتها 2 مليار جنيه.
وخلال المؤتمر الذي تعقده الشركة الآن، قال مايكل الأسيوطي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، إن المبيعات المستهدفة من المشروع تصل إلى نحو 2.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم البدء في تسويق المرحلة الأولى من المشروع.
وأضاف أن المشروع ينقسم إلى 5 مراحل وفق الخطة التنفيذية والبيعية التي وضعتها الشركة، ويضم وحدات سكنية ودوبلكس بمساحات مختلفة تبدأ من 120 متر مربع إلى 330 متر مربع.
تمتلك الشركة عدة مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، هي بلو مول، وسيفينتي مول، وايفيرا مول، وريكسوز مول.
وتضم الشركة في مجلس إدارتها إلى جانب مايكل الأسيوطي، الفنان محمد فؤاد، والمهندس هاني منير والمهندس محمد تمام.
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