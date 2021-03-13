دبي تستهدف زيادة قدرتها السياحية بنسبة 134% في 2040

سي إن بي سي – قالت حكومة دبي اليوم إنها تنوي زيادة قدرتها السياحية والفندقية بنسبة 134% على مدار العشرين عاما المقبلة في إطار خطة أوسع لجعل الإمارة أكثر قدرة على التنافس في الوقت الذي تستعد فيه دول الخليج لعصر ما بعد البترول.

وجاء في بيان حكومي أن خطة دبي 2040 تتوقع زيادة بنسبة 400% في السعة الشاطئية و168 كيلومترا من الأراضي المخصصة للخدمات اللوجستية وغيرها من الأعمال.

ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكان الإمارة 5.8 مليون نسمة في 2040 زيادة من 3.3 مليون.

وبحسب ، تواجه دبي ضغوطا متزايدة من مراكز تجارية أخرى منها السعودية التي تحث الشركات الأجنبية على إقامة مقرات إقليمية لها في الرياض.

وستتوقف الحكومة السعودية اعتبارا من 2024 عن تقديم عقود حكومية لأي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة.