السيسي يهنئ رئيس الحكومة الليبية الجديدة: خطوة تاريخية في طريق تسوية الأزمة

دوت الخليج – أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعرب عن خالص التهنئة للدبيبة لحصول حكومته على ثقة مجلس النواب الليبي، والتي تمثل “خطوة تاريخية هامة في طريق تسوية الأزمة الليبية”.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ثقته في قدرة الدبيبة على إدارة المرحلة الانتقالية الحالية وتحقيق المصالحة الشاملة بين الليبيين، وتوحيد المؤسسات الليبية تمهيداً لإجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل.

كما شدد على دعم مصر الكامل للحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والاستعداد لتقديم خبراتها في المجالات التي من شأنها تحقيق الاستقرار السياسي، فضلاً عن المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية في ليبيا والتي تمثل أولوية بالنسبة للشعب الليبي الشقيق.

من جانبه، تقدم عبد الحميد الدبيبة بالشكر والامتنان للرئيس على تهنئته، معرباً عن التقدير للدور المخلص والجهد الحثيث الذي تضطلع به مصر لتسوية الأزمة الليبية.

وأكد خصوصية وتميز العلاقات الأخوية بين مصر وليبيا، وما يجمع بين الشعبين من روابط تاريخية، وحرص حكومته على مواصلة الدفع قدماً بعلاقات التعاون والتشاور والتنسيق المكثف مع مصر.