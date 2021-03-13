ارتفاع عدد إصابات كورونا في هولندا إلى أعلى مستوى منذ منتصف يناير

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سي إن بي سي – أظهرت بيانات، اليوم السبت، وصول الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في هولندا إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف يناير مع تسجيل أكثر من 6396 حالة خلال 24 ساعة.
وتأتي الأرقام التي نشرها المعهد الوطني للصحة بعد عدة أسابيع من ثبات الحالات.
وقال المعهد إنه يتوقع حدوث موجة ثالثة من الإصابات جراء سلالات مختلفة من فيروس كورونا.
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