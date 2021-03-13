كوريا الجنوبية تسجل أعلى عدد يومي لإصابات كورونا منذ 3 أسابيع

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سي إن بي سي – سجلت كوريا الجنوبية اليوم السبت أعلى عدد يومي للإصابات بفيروس كورونا منذ ثلاثة أسابيع إذ أعلنت عن 490 حالة جديدة.
ويتزامن ارتفاع أعداد حالات العدوى مع استعداد السلطات لبدء حملة تطعيم واسعة.
وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الحصيلة اليومية المعلنة الليلة الماضية تزيد قليلا عن عدد الإصابات في اليوم السابق، وهو 488 حالة، وهي الأعلى منذ 19 فبراير.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد إلى 95 ألفا و176 ويصل عدد الوفيات إلى 1667.
وسُجلت في العاصمة سول والمناطق المجاورة لها قرابة 70% من حالات العدوى المحلية.
وقال مسؤول في الوكالة الكورية إن البلاد تعتزم البدء في تطعيم كبار السن في الربع الثاني من العام وستكون الأولوية لمن هم أكثر من 65 عاما في دور الرعاية.
وستعلن الحكومة تفاصيل خطة التطعيم الأسبوع المقبل.
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