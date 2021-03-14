إيطاليا تستهدف تطعيم 80% على الأقل من السكان ضد كورونا بحلول سبتمبر

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سي إن بي سي – قالت إيطاليا اليوم السبت إنها تستهدف تطعيم ما لا يقل عن 80% من سكانها ضد كوفيد-19 بحلول سبتمبر من خلال تكثيف حملة التطعيم اليومية.
وأعلن فرانشيسكو باولو فيجليولو المفوض الخاص الجديد لفيروس كورونا خطة عامة لتوزيع 500 ألف جرعة لقاح يوميا، وفقا لبيان صادر عن مكتب مجلس الوزراء.
وسجلت إيطاليا 101881 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى حصيلة في العالم.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا حتى الآن 3 ملايين و200 ألف.
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