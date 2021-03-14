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الأردن يكلف وزير الداخلية بحقيبة الصحة ويعزز مستشفى السلط بالأكسجين

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سكاي نيوز عربية – وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، السبت، على تكليف مازن عبد الله هلال الفراية وزير الداخلية، بتولي وزارة الصحة.

وتأتي الموافقة الملكية عقب إقالة الدكتور نذير مفلح محمد عبيدات وزير الصحة، من منصبه، بسبب تداعيات مأساة مستشفى السلط الحكومي.

كما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، بأن القوات المسلحة الأردنية عززت مساء اليوم، مستشفيي السلط والكرك الحكوميين بمستشفيين ميدانيين متحركين، لتعزيز الطاقة الاستيعابية لهما بما يمكنهما من التعامل مع المصابين بفيروس كورونا.

ويحتوي كل مستشفى ميداني متحرك على عدد من الأسرة منها وحدات العناية المركزة مزودة بجميع التجهيزات الطبية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات المرضية، للمساهمة في إسناد القطاع الصحي وتعزيز قدراته للتخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن الجائحة.

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وكان الملك عبدالله الثاني قد زار ظهر السبت مستشفى السلط الحكومي، على إثر وفاة 7 مرضى بفيروس كورونا نتيجة انقطاع الأوكسجين عن غرف العناية المركزة.

والأشخاص الذين توفوا كانوا ضمن مئتي مصاب بفيروس كورونا يرقدون في مستشفى السلط.

هذا وقال مصدر قضائي إن النيابة العامة بدأت التحقيق بمجرد وصول خبر حادثة المستشفى، عن طريق ثلاثة مدَّعين عامين سيقومون بإجراء تحقيقات شاملة.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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