أكديما تنوي التقدم بعرض للاستحواذ على جلاكسو سميثكلاين

رضوى إبراهيم وأمنية إبراهيم _ علمت جريدة دوت الخليج أن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية – أكديما مصر، تنوي التقدم بعرض للاستحواذ على حصة المساهم الرئيسي في شركة جلاكسو سميثكلاين.

وأعلنت جلاكسو سميثكلاين الخميس الماضي عن توقف مفاوضات شركة حكمة فارماسيوتيكلز، لشراء حصة جلاكسو جروب ليمتد، المساهم الرئيسي بها، وبالتالي لن تمضي قدمًا في تقديم عرض الشراء الإجباري لأسهمه البالغة 91.2%من جلاكسو سميثكلاين.

وعلمت دوت الخليج، أن أكديما قامت بتعيين مكتب الإبراشي وديرماركار مستشارًا قانونيًّا لها في الصفقة، وأنه من المتوقع أن تتقدم بعرض شراء مبدئي خلال مارس الجاري، بما يتوافق مع القواعد المنظمة لعروض الشراء بقانون سوق المال، والملزمة بتقديم عرض الشراء الإجباري خلال 60 يومًا من تاريخ إعلان نية الشراء، تمهيدا لبدء السير في الفحص النافي للجهالة.

وكانت دوت الخليج قد كشفت في وقت سابق عن قيام بيكر آند ماكينزي بدور المستشار القانوني لشركة جلاكسو جروب ليمتد في بيع حصتها بشركة جلاكسو سميثكلاين.

ومن المعروف أن المساهم الرئيسي في جلاكسو سميثكلاين قد تلقى طلبين من شركتي أكديما وراميدا لشراء وحدته في مصر، إلا أنه قرر تركيز جهوده في المفاوضات مع شركة حكمة فارماسيوتيكلز.

وتضم شركة أكديما تحت مظلتها 9 شركات، ومن أهم منتجاتها أوجمانتين الذي تقوم بتوزيعه شركة جلاكسو سميثكلاين.