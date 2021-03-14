90.6 % نسبة التخصيص في صفقة استحواذ بنك مصر على سي آي كابيتال

دوت الخليج _ علمت جريدة دوت الخليج أن نسبة التخصيص في عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك مصر على أسهم شركة سي آي كابيتال بلغ 90.6 %، في ضوء إجمالي الكميات المستجيبة للعرض والتي بلغت 720.8 مليون سهم.

ويستهدف عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك مصر، شراء حتى عدد 652.8 مليون سهم المكملة لنسبة 90% من أسهم رأسمال شركة سي آي كابيتال بسعر 4.7 جنيهات للسهم الواحد.

وكان عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قال في تصريح خاص لحابي يوم الخميس عقب الإعلان عن عدد الأسهم المستجيبة للعرض، إن البنك سيكتفي بالوصول للنسبة المستهدفة في عرض شراء والبالغة 90%، مؤكدًا حرص بنك مصر على استمرار قيد وتداول أسهم شركة سي آي كابيتال بالبورصة المصرية.

وقالت مصادر مطلعة لجريدة دوت الخليج إن تطبيق برنامج الإثابة والتحفيز لشركة سي آي كابيتال سيتم عقب إتمام التخصيص وتنفيذ عملية البيع.

وأوضحت المصادر أن النسبة المقررة ببرنامج الإثابة والتحفيز تصل إلى 4.5% من رأسمال الشركة، وينص البرنامج على تفعيل هذا الحق دون التقيد بمدة الحظر في حالة الاستحواذ على أكثر من 51% من أسهم الشركة.

وأضافت أن البرنامج ينص على أن من لهم حق في أسهم الإثابة والتحفيز أمامهم بديلان، الأول يتمثل في أن تصدر الشركة أسهمًا جديدة بالقيمة الاسمية في حدود النسبة المقررة، أو الحصول على قيمتها نقدًا وفقًا لسعر عرض الشراء .