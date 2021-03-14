شحنات الهواتف المحمولة في الصين ترتفع إلى 21.7 مليون وحدة خلال فبراير

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شينخوا _ ارتفعت شحنات الهواتف المحمولة بالصين بنسبة 240.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 21.76 مليون وحدة في فبراير الماضي، وفق ما أظهرت بيانات من الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأوضحت الأكاديمية المذكورة، وهي معهد بحثي تابع لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، أن شحنات الهواتف المحمولة من الجيل الخامس ارتفعت إلى 15.07 مليون وحدة، بما يمثل 69.3 بالمئة من إجمالي الشحنات خلال شهر فبراير.
وفي شهر فبراير، تم طرح ما إجماليه 28 طرازا جديدا في السوق، بزيادة 33.3 بالمئة على أساس سنوي، بحسب الأكاديمية.
وواصلت العلامات التجارية المحلية هيمنتها على سوق الهواتف المحمولة بالصين في الشهر الماضي مع عدد شحنات بلغ 19.57 مليون وحدة، أو 89.9 بالمئة من إجمالي الشحنات خلال تلك الفترة.
وبلغ عدد شحنات الهواتف الذكية 21.34 مليون وحدة الشهر المنصرم، بارتفاع بنسبة 236.6 بالمئة على أساس سنوي.
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