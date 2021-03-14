أحمد أبو حسين: عبور البورصة المستويات الحالية في انتظار قوى شرائية جديدة

رنا ممدوح _ توقع أحمد أبو حسين، العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، أن تتماسك مؤشرات البورصة المصرية حول مناطق الدعم الحالية، لتجميع قوى شرائية جديدة تدفعها لإعادة اختبار مستويات المقاومة.

وقال أبو حسين، إن البورصة كان لديها ضعف في الأداء خلال الفترة الماضية، ناتج عن عمليات جني الأرباح الكثيفة من شريحة الأفراد التي تستحوذ على الحصة الأكبر من التعاملات اليومية.

وأوضح أن انجذاب أغلب سيولة السوق إلى أسهم مؤشر EGX70 دفع المؤشر الرئيسي للبورصة للانحصار بقالب عرضي ضيق حول مستويات 11200-11700 نقطة.

ولفت العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إلى أن انخفاض الاستثمارات الأجنبية بعد تداعيات الموجة الأولى لفيروس كورونا تعد من ضمن الأسباب وراء ضعف أداء الأسهم القيادية وتسبب ضعف مؤشر EGX30.

وأشار أبو حسين إلى أن ارتداد المؤشر الثلاثيني لأعلى مرهون بكسر سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر به لمستويات 63 جنيهًا.

وأكد، على ضرورة الإسراع لدعم البورصة بمحفزات جوهرية تنعش التداول وتلبي متطلبات المستثمرين، لافتًا إلى أن عودة الطروحات سواء على مستوى القطاع الخاص أو الحكومي تحقق الجزء الأكبر لتحفيز الاستثمار بسوق المال.

الطروحات الجديدة كلمة السر في معالجة ضعف سوق المال

وألمح إلى أن الطرح لن يفيد فقط بزيادة شريحة المتعاملين النشطين وجذب رؤوس أموال جديدة لسوق المال، إنما يعكس تعافي البورصة المصرية من تداعيات جائحة كورونا، وتؤكد التقارير المتفائلة تعافي الاقتصاد في العام الجاري.

وقال أبو حسين، إن هذا السيناريو مرهون باستقرار الوضع الصحي لأزمة كورونا بمصر والدول العربية والأوروبية والتي لا تزال تداعياتها قائمة.

ورجح أن تحقق قطاعات الرعاية الصحية والصناعات الغذائية والبتروكيماويات صعودًا طفيفًا على المدى القصير بعد التماسك خلال اضطرابات البورصة المصرية في الفترة الماضية.