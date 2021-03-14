التعمير والاستشارات الهندسية تحقق 43.9 مليون جنيه أرباح مجمعة بالعام الماضي

رنا ممدوح _ تراجعت صافي الأرباح المجمعة لشركة التعمير والاستشارات الهندسية، لتصل إلى 43.932 مليون جنيه بالعام الماضي، مقابل 47.864 مليون جنيه بالعام المقارن 2019.

وانخفضت صافي المبيعات وفقا للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 162.130 مليون جنيه بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 204.587 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وانخفضت تكلفة المبيعات إلى 87.091 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقابل 120.647 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وتراجع مجمل الربح إلى 75.039 مليون جنيه بالعام الماضي، مقابل 83.940 مليون جنيه بعام 2019.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، فتحولت شركة التعمير والاستشارات الهندسية إلى الخسارة لتسجل صافي بمبلغ 3.168 مليون جنيه خلال 2020 مقابل 49.019 مليون جنيه بعام 2019.

وانخفضت صافي المبيعات خلال نفس الفترة إلى 20.161 مليون جنيه مقابل 204.564 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.