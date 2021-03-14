تأكيدا لحابي.. جلاكسو: أكديما أبدت رغبتها في الاستحواذ على الشركة.. والمساهم الرئيسي يرفض

رنا ممدوح _ أعلنت شركة جلاكسو سميثكلاين، أن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية – أكديما، أبدت رغبتها في الاستحواذ على حصة المساهم الرئيسي، في خطاب يوم 10 مارس.

أكديما تنوي التقدم بعرض للاستحواذ على جلاكسو سميثكلاين

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الخطاب تضمن طلب من أكديما بتمكينها من إجراء الفحص النافي للجهالة على جلاكسو سميثكلاين.

وقالت الشركة، بإنه قد ورد إليها خطاب من المساهم الرئيسي – جلاكسو جروب ليمتد- يفيد أنه في الوقت الحالي يركز جهوده في تحسين واستقرار أوضاع تشغيل جلاكسو سميثكلاين وتوريد الأدوية ومنتجات العناية بالصحة للمرضى.

وأشارت، إلى أن ذلك جاء في ضوء انتهاء المفاوضات بينه وبين حكمة فارماسيوتيكلز بي.ال.سي، فيما يتعلق بالاستحواذ المحتمل على حصته في جلاكسو سميثكلاين والاستثمارات الأخير المتعلقة بصحة المستهلك وتجارة الأدوية في مصر وأنشطة الأدوية في تونس.

ولفتت إلى أن خطاب المساهم الرئيسي أفاد أنه بصدد مراجعة خياراته الاستراتيجية بشأن هذه الاستثمارات، لذلك وبناء على ماسبق فقد أفاد بأنه ليس على استعداد حاليا لبيع حصته في جلاكسو سميثكلاين أو الدخول في مفاوضات مع أي طرف بشأن البيع في الوقت الحالي.

ويأتي ذلك تأكيدا لما نشرته جريدة دوت الخليج في عددها الصادر صباح اليوم أن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية – أكديما مصر، تنوي التقدم بعرض للاستحواذ على حصة المساهم الرئيسي في شركة جلاكسو سميثكلاين.

وكانت جلاكسو سميثكلاين أعلنت الخميس الماضي عن توقف مفاوضات شركة حكمة فارماسيوتيكلز، لشراء حصة جلاكسو جروب ليمتد، المساهم الرئيسي بها، وبالتالي لن تمضي قدمًا في تقديم عرض الشراء الإجباري لأسهمه البالغة 91.2%من جلاكسو سميثكلاين.

وعلمت جريدة دوت الخليج، أن أكديما قامت بتعيين مكتب الإبراشي وديرماركار مستشارًا قانونيًّا لها في الصفقة، وأنه من المتوقع أن تتقدم بعرض شراء مبدئي خلال مارس الجاري، بما يتوافق مع القواعد المنظمة لعروض الشراء بقانون سوق المال، والملزمة بتقديم عرض الشراء الإجباري خلال 60 يومًا من تاريخ إعلان نية الشراء، تمهيدا لبدء السير في الفحص النافي للجهالة.

وكانت دوت الخليج قد كشفت في وقت سابق عن قيام بيكر آند ماكينزي بدور المستشار القانوني لشركة جلاكسو جروب ليمتد في بيع حصتها بشركة جلاكسو سميثكلاين.

ومن المعروف أن المساهم الرئيسي في جلاكسو سميثكلاين قد تلقى طلبين من شركتي أكديما وراميدا لشراء وحدته في مصر، إلا أنه قرر تركيز جهوده في المفاوضات مع شركة حكمة فارماسيوتيكلز.