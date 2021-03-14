عاجل.. الدار العقارية تعرض الاستحواذ على سوديك

رنا ممدوح _ أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك، أنها تلقت خطاب من الدار العقارية – وهي شركة تطوير عقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة- يتضمن عرض مبدئي غير ملزم لاستحواذ محتمل نقدي على حصة لا تقل عن 51% من أسهم رأس المال المصدر.

سعر الشراء التقديري يتراوح بين 18 و19 جنيه للسهم الواحد

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الخطاب حدد سعر شراء تقديري بين 18 و19 جنيه مصري للسهم الواحد، من خلال عرض شراء إجباري على كامل أسهم الشركة طبقا للقوانين واللوائح السارية.

وقالت، إن هذا العرض المحتمل في حال المضي فيه كما هو موضح، سوف يقدم من خلال شركة أو شركات ذات غرض خاص تؤسس لهذا الغرض من شركة الدار منفردة أو مجتمعة مع تحالف من المستثمرين.

وأشارت إلى أن هذه الشركات ستكون شركة الدار مالكة لأغلبية رأسمالها ومسيطرة عليها.

وذكرت، أن شركة الدار أفادت في خطابها أن هذا السعر التقديري مشروط بإتمام فحص شامل نافي للجهالة على الشركة وشركاتها التابعة بشكل مرضي وكذلك الحصول على الموافقة الداخلية لشركة الدار وتحالف المستثمرين.

ولفتت إلى أن شركة الدار طلبت في خطابها إتاحة إجراء فحص نافي للجهالة شامل على الشركة وشركاتها التابعة، وسوف يتم عرض هذا الطلب والخطاب على مجلس إدارة الشركة للنظر فيه.

وقالت إن شركة الدار أفادت أيضاً في خطابها أنه شريطة الحصول على الموافقات الداخلية لمقدم العرض وتحالف المستثمرين وفي ضوء نتائج الفحص النافي للجهالة سيقوم مقدم العرض بتقييم إمكانية التقدم بعرض شراء إجباري لجميع المساهمين.

وأضافت، أن التقدم بعرض الشراء الإجباري سوف يستلزم الحصول على كافة الموافقات من الجهات الرقابة المختصة في جمهورية مصر العربية بما فيها موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية أيضا الموافقات في دولة الإمارات العربية المتحدة.