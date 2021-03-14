عاجل.. الدار العقارية تعرض الاستحواذ على سوديك

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك، أنها تلقت خطاب من الدار العقارية – وهي شركة تطوير عقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة- يتضمن عرض مبدئي غير ملزم لاستحواذ محتمل نقدي على حصة لا تقل عن 51% من أسهم رأس المال المصدر.
سعر الشراء التقديري يتراوح بين 18 و19 جنيه للسهم الواحد
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الخطاب حدد سعر شراء تقديري بين 18 و19 جنيه مصري للسهم الواحد، من خلال عرض شراء إجباري على كامل أسهم الشركة طبقا للقوانين واللوائح السارية.
وقالت، إن هذا العرض المحتمل في حال المضي فيه كما هو موضح، سوف يقدم من خلال شركة أو شركات ذات غرض خاص تؤسس لهذا الغرض من شركة الدار منفردة أو مجتمعة مع تحالف من المستثمرين.
وأشارت إلى أن هذه الشركات ستكون شركة الدار مالكة لأغلبية رأسمالها ومسيطرة عليها.
وذكرت، أن شركة الدار أفادت في خطابها أن هذا السعر التقديري مشروط بإتمام فحص شامل نافي للجهالة على الشركة وشركاتها التابعة بشكل مرضي وكذلك الحصول على الموافقة الداخلية لشركة الدار وتحالف المستثمرين.
ولفتت إلى أن شركة الدار طلبت في خطابها إتاحة إجراء فحص نافي للجهالة شامل على الشركة وشركاتها التابعة، وسوف يتم عرض هذا الطلب والخطاب على مجلس إدارة الشركة للنظر فيه.
وقالت إن شركة الدار أفادت أيضاً في خطابها أنه شريطة الحصول على الموافقات الداخلية لمقدم العرض وتحالف المستثمرين وفي ضوء نتائج الفحص النافي للجهالة سيقوم مقدم العرض بتقييم إمكانية التقدم بعرض شراء إجباري لجميع المساهمين.
وأضافت، أن التقدم بعرض الشراء الإجباري سوف يستلزم الحصول على كافة الموافقات من الجهات الرقابة المختصة في جمهورية مصر العربية بما فيها موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية أيضا الموافقات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
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