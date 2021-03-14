معمار للتطوير تطلق شركة هيلينج للرعاية الصحية باستثمارات 200 مليون جنيه

أطلقت مجموعة معمار للتطوير العقاري شركة متخصصة في مجال الرعاية الصحية healing medical care، ضمن خطة المجموعة للاستثمار في المجال الطبي بمصر.

ووفق بيان المجموعة، فإن الشركة الجديدة شركة مساهمة مصرية باستثمارات إجمالية حوالي 200 مليون جنيه، وستكون ذراع تنفيذي للمجموعة يتولى تقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة من خلال شراء الأراضي وانشاء المستشفيات عليها وتشغيلها وفق أفضل معايير المنشآت الصحية العالمية.

وقال محمد صبحي رئيس مجلس الإدارة، إن شركة healing medical care دورها يتلخص في دراسة الفرص الاستثمارية المناسبة في المناطق المختلفة على مستوى الجمهورية، وإعداد دراسات جدوى حول الاستثمار الطبي في تلك المناطق، ومن ثم توفير مستشفيات طبية تلبي الحاجة الفعلية للشريحة السكانية الموجودة في تلك المناطق، وتنفيذ الانشاءات الخاصة بتلك المستشفيات.

وتابع أن معمار للتطوير ستتولى تجهيز تلك المنشآت بالمعدات اللازمة لتكون جاهزة للتشغيل، حيث يجرى لاحقاً اختيار أفضل العروض المقدمة من الشركات المتخصصة في إدارة المستشفيات لإدارة سلسلة المستشفيات المملوكة لشركة healing.

وتضم محفظة «هيلينج للرعاية الصحية»، عدداً من قطع الأراضي المخصصة للنشاط الطبي في عدد من محافظات الجمهورية المختلفة، وستكون باكورة مشروعاتها بمدينة السادات، حيث تم الانتهاء فعلياً من تنفيذ أولى مستشفيات الشركة هناك وفقاً لدراسات الجدوى والمسح الخاص باحتياجات الجمهور في مدينة السادات والمدن المحيطة بها.

وأشار صبحي، إلى أن كافة التصميمات الخاصة بمستشفي السادات الدولي جاري اعتماداها من قبل وزارة الصحة، فيما يتم حالياً تحديد قيمة سهم الشركة قبل طرحه للمستثمرين في 1 أبريل 2021.

وتابع أنه من المقرر عرض 30% من أسهم الشركة توازي 200 ألف سهم على الراغبين في الاستثمار بالشركة، على أن يتم طرح 30% أخرى عقب ذلك.

وأشار رئيس مجلس إدارة «هيلينج للرعاية الصحية»، إلى أن الشركة ستحتفظ بنسبة 40% من الأسهم، حيث لا ترغب الشركة في الاستحواذ على الإدارة ولكن تترك تشكيل مجلس الإدارة للانتخاب من قبل المساهمين وهو ما تنص عليه بوضوح عقود المساهمين.

ولفت إلى أن الشركة تمتلك كافة أراضي مشروعاتها وعلى رأسها مشروع مدينة السادات الجاهز للتشغيل بحلول مارس 2022 والمقام في المنطقة الأولى على مساحة 3100 متر مربع.

وأشار إلى أن المشروع الثاني الذي تمتلكه شركة هيلينج مساحته 8500 متر مربع في مدينة القاهرة الجديدة، بالاضافة إلى 3000 متر مسطح بنشاط مستشفى في محافظة الفيوم، و 5000 متر مسطح بنشاط مستشفى في سوهاج.